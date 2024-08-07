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Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batılı ülkeler, İsrail'e desteği sonlandırmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede güvenliğin sağlanması için Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermeyi sonlandırmaları gerektiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batılı ülkeler, İsrail'e desteği sonlandırmalı

Istanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Macron telefonda bölgesel konuları değerlendirdi.

Pezeşkiyan, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı." dedi.

ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'i işlediği soykırım suçu nedeniyle kınayacakları yere desteklediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına yönelik cinayet ve terör eylemlerinin yanı sıra İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye düzenlenen suikastla da bölgede yangın çıkarmanın peşinde." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede yükselen gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

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