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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkentin Tahran'dan güneye taşınmasını istedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin başkentini Tahran'dan ülkenin güney sınırlarına, Basra Körfezi kıyılarına taşıma planları için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkentin Tahran'dan güneye taşınmasını istedi

Tahran

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan dün Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, geçmişte tartışılan başkentin Tahran'dan taşınması konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Tahran'ın başkent olarak bırakılmasının başta ekonomik olmak üzere birtakım nedenlerden dolayı imkansız hale geldiğini düşündüğünü dile getiren İran Cumhurbaşkanı, "Ülkenin başkenti Tahran, çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in başkentin taşınması planlarını takip etmekle görevlendirildiğinin bilgisini paylaşarak, "Bu konunun göz ardı edilmesi, ülkeyi gelecekte çevre krizleri ve daha birçok sorunla karşı karşıya bırakabilir." dedi.

İran'da başkentin, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran'dan başka bir şehre taşınmasına yönelik plan ilk olarak 25 Aralık 2013'te 290 sandalyeli mecliste 110 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Plan çerçevesinde oluşturulan konsey, başkent için "en iyi alternatifin neresi olacağı" konusunda çalışmalar yürütüyordu. Şu ana kadar bu konuyla ilgili adım atılamamıştı.

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