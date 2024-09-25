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Dünya

İran Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nda Batı'ya nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazır olduğu mesajını verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer anlaşmanın taraflarıyla etkileşime girmeye hazırız. Anlaşmanın taahhütleri tam olarak ve iyi niyetle yerine getirilirse diğer konularda da müzakere edebiliriz." dedi.

Ahmet Dursun  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İran Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nda Batı'ya nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazır olduğu mesajını verdi Kaynak: İran Cumhurbaşkanlığı / Handout

Tahran

Pezeşkiyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasına 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi anarak başlayan ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Reformlara, ulusal birliğe, dünyayla yapıcı etkileşime ve ekonomik kalkınmaya dayalı bir programla seçim kampanyasına girdim ve sandıkta halkımın güvenini kazanmayı başardım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığı

İsrail'in başta Filistin ve Lübnan'da olmak üzere bölgedeki saldırganlığının muhtemel sonuçlarına karşı uyarılarda bulunan Pezeşkiyan, İsrail'in bir yıldır Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41 binden fazla masum insanı katlettiğine dikkati çekti.

Pezeşkiyan, buna karşılık hastanelere ve okullara dahi yönelen bu açık savaş suçları ve terör eylemlerinin İsrail'i destekleyen ülkeler tarafından "meşru savunma" olarak nitelendirilmesini eleştirdi.

İsrail işgaline karşı duran herkesi desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Dünya, şiddeti derhal durdurmalıdır. Gazze ve Lübnan'da kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Bölgeyi ve dünyayı ateşe vermeden bu rejimi durdurun." diye konuştu.

Pazeşkiyan, İsrail'in, İran'da düzenlediği suikastlar ve terör saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını ifade ederek, "Bilim adamlarımızı ve misafirlerimizi suikastlarla şehit eden, DEAŞ'a gizli açık destek veren İsrail'dir. Bu rejimin İran'da ve Lübnan'daki terör saldırıları yanıtsız kalmayacak." dedi.

İsrail'in işgalinden kaynaklanan sorunun ancak Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme hakkını elde etmeleriyle çözülebileceğini belirten Pezeşkiyan, bu konuda Filistin topraklarında yaşayanlar arasında referandum düzenlenmesine ilişkin Tahran'ın teklifini yineledi.

"Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı geçici"

Pezeşkiyan, "İran'ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını ancak başkalarının saldırganlığına karşı kendi savunduğunu" vurgulayarak, "Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı geçici. Kalkınmamız ve ilerlememiz biz komşuların ilişkilerine bağlı. Güvenliği bölge dışı ülkelere devretmenin hiçbirimize faydası yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaptırımları kaldırın" çağrısı

Nükleer müzakerelere de hazır olduklarını dile getiren Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"Nükleer anlaşmanın taraflarıyla etkileşime girmeye hazırız. Anlaşmanın taahhütleri tam olarak ve iyi niyetle yerine getirilirse diğer konularda da müzakerelere girebiliriz. Böyle bir mesaja verilecek uygun yanıt, yaptırımların kaldırılması ve daha ileri anlaşmalara zemin hazırlanmasıdır, daha fazla yaptırım değildir. Umarım İran'dan gelen bu ses bugün iyi bir şekilde duyulur." şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan, "Herkes için barış istiyoruz ve kimseyle savaş istemiyoruz. Ukrayna ve Rusya halkı için de barış ve istikrarlı güvenlik istiyoruz. Her ne şekilde olursa olsun barışçıl çözümü destekliyor ve bu krizin ancak diyalogla sonlandırılabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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