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Dünya

İran, ABD ile yaşanan gerginlik üzerine İsviçre Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran, Basra Körfezi'nde ABD donanması ile yaşanan gerginlik üzerine ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni dışişleri bakanlığına çağırdı.

Ahmet Dursun   | 23.04.2020
İran, ABD ile yaşanan gerginlik üzerine İsviçre Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD donanmasının Basra Körfezi'ndeki "istikrarsızlaştırıcı eylemlerine" tepki için İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

İsviçre Büyükelçisi'ne ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildiğini aktaran Musevi, "İran'ın Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde her türlü tehdide, yasa dışı ve saldırganca eyleme uygun şekilde yanıt vereceğinin" İsviçreli elçiye iletildiğini belirtti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Basra Körfezi'nde İran-ABD gerginliği

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini duyurmuştu.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 17 Nisan'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı.

ABD gemilerinin taciz edildiğine ilişkin suçlamaları reddeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi de ABD donanmasına ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde devriye görevindeki İran güçlerini engelleme girişiminde bulunduğunu belirterek, bunun ardından ABD savaş gemilerinin uyarıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.

Bunun ardından konuyla ilgili açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdiğini belirtmişti.

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