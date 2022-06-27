Dolar
16.72
Euro
17.69
Altın
1,837.86
ETH/USDT
1,232.30
BTC/USDT
21,491.00
BIST 100
2,517.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan'la müzakere tarihinin de yakın zamanda netlik kazanacağını söyledi.

Haydar Şahin   | 27.06.2022
İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretine değinen Hatibzade, "Yaptırımlara ilişkin görüşmelerin zamanı ve yeri neredeyse belli. Ev sahibi, Basra Körfezi'ndeki ülkelerden biri olacak ve toplantı bu hafta içi gerçekleşecek." dedi.

İranlı Sözcü, bu konudaki nihai kararların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin İran nükleer müzakereleri olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) tüm hükümlerine uyma sözü verdiğini aktardı.

ABD’nin sorumluluğu kabul edip etmeyeceğini görmek için beklemek gerektiğini söyleyen Hatibzade, "Sayın Borrell'in getirdiği mesajları uygulamada görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Viyana görüşmelerinde ekleme ya da çıkarma olmayacak"

Hatibzade, görüşmelerde nükleer konusunun ele alınmayacağını sadece yaptırımların kaldırılmasına dair askıda kalan birkaç meselenin masaya yatırılacağı bilgisini paylaştı.

İranlı yetkili, "Viyana'da varılan anlaşmalara hiçbir şey eklenmeyecek ve hiçbir şey çıkartılmayacak." diye konuştu.

Borrell'in "müzakereler başlayacak" açıklaması

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell Tahran ziyaretinde, KOEP Koordinatörü olarak mart ayında önerilerde bulunduğunu ve İran ile ABD'nin yanıtlaması gereken bir dizi metin ve soru sunduklarını, bu soruların yanıtlanması için müzakerelere bir süreliğine ara verildiğini söylemişti.

Tahran ve Washington’un müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Borrell, "Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli." demişti.

İran medyasında, görüşmenin yapılacağı ülkenin Katar olma ihtimali üzerinde duruluyor.

"Suudi Arabistan’la müzakerelerin tarihi yakında kesinleşecek"

Hatibzade, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin Tahran ziyaretine de değinerek, Irak'ın İran-Suudi Arabistan diyaloğunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'dan bize bazı noktaları aktardı ve Suudi tarafı, Bağdat'ta diplomatik düzeyde görüşmelere devam etmeye hazır. Suudi Arabistan’la müzakerelerin tarihi yakında kesinleşecek ardından teknik heyetler, büyükelçilikleri ziyaret edecek."

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünde görev değişimi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ayrıca görevi Nasır Kenani Çafi'ye devrettiğini belirterek, "Bugün benim son basın toplantım ve bundan sonra Sayın Kenani Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü olacak." dedi.

Nasır Kenani Çafi, daha önce İran'ın Mısır'daki Çıkarlarını Koruma Dairesi Başkanlığını yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Mengen-Pazarköy yolunda ulaşım su taşkını nedeniyle kontrollü sağlanıyor
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu
AA'nın kurucularından Yunus Nadi Abalıoğlu, vefatının 77'nci yılında anılıyor

Benzer haberler

Borrell, AB'nin oy birliği ilkesini terk etmesi çağrısında bulundu

Borrell, AB'nin oy birliği ilkesini terk etmesi çağrısında bulundu

İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ağrı Dağı karlı zirvesiyle dağcı kafileleri ağırlıyor

Ağrı Dağı karlı zirvesiyle dağcı kafileleri ağırlıyor

İran: Müzakerelere yeniden başlamaya hazırız

İran: Müzakerelere yeniden başlamaya hazırız
İran'da oto kaplama ve modifiyesi yapan "kadın usta" hemcinslerini de istihdam ediyor

İran'da oto kaplama ve modifiyesi yapan "kadın usta" hemcinslerini de istihdam ediyor