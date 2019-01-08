Irak'taki Türkmenler yerel meclis krizinin çözülmesini istiyor

Türkmenler Kerkük İl Meclisi'ne yeni bir başkan atanması için Bağdat'ın devreye girmesini talep ediyor.

KERKÜK

Irak'taki Türkmenler, merkezi hükümetin, Kerkük İl Meclisi'nde 1 yıldan uzun süredir devam eden başkanlık krizini çözmesini talep ediyor.

Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Kürtlerden seçilen ve "devlet görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle gıyabında 6 ay hapis cezasına çarptırılan Rebivar Talabani yerine yeni bir başkanın Bağdat tarafından atanmasını istediklerini söyledi.

Talabani'nin 16 Ekim 2017'deki Kerkük olaylarından sonra kenti terk ettiğini ve meclis toplantılarının da 1 yıldan uzun süredir askıya alındığını hatırlatan Mehdi, Bağdat'ın atayacağı ve tüm tarafların üzerinde uzlaşacağı bir meclis başkanının göreve getirilmesini talep ettiklerini aktardı.

Mehdi, "Meclisin başına Türkmen, Kürt ve Arapların mutabık kalacakları bir ismin getirilmesi gerekiyor." dedi.

Kerkük'te tek taraflı değil ancak ortak bir yönetimin artık şart olduğunu dile getiren Mehdi, "Bir kez daha tek taraflı yönetime geri dönmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kerkük Ceza Mahkemesi, 26 Aralık 2018'de, Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani'nin "devlet görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle gıyabında 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

Ne olmuştu ?

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Haziran 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumuna gideceklerini duyurmuştu.

Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani bu duyurunun hemen ardından söz konusu referandumun IKBY'nin ilhakını da içerecek şekilde Kerkük'te de düzenlenmesini talep etmiş, Türkmen ve Arapların itirazına rağmen referandum gerçekleştirilmişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

Rebivar Talabani de kenti terk edip Erbil'e yerleşmişti.

Muhabir: Ali Mukarrem Garip