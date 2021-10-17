Dolar
9.27
Euro
10.76
Altın
1,767.59
ETH/USDT
3,871.30
BTC/USDT
60,614.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler 'nihai seçim sonuçlarını tanımayacaklarını' açıkladı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), ülkede yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, nihai sonuçları tanımayacaklarını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 17.10.2021
Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler 'nihai seçim sonuçlarını tanımayacaklarını' açıkladı

Bağdat

Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), ülkede yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, nihai sonuçları tanımayacaklarını bildirdi.

Şii siyasi ve milis liderlerin yer aldığı "Koordinasyon Grubu" isimli çatı kuruluştan yapılan açıklamada, "YSK'nin oy sayımı sırasındaki ihlalleri gidermesini bekliyorduk. Ancak gerçeği yansıtmayan sonuçları açıklama ısrarından dolayı açıklanacak sonuçların tamamını reddediyoruz." denildi.


YSK'nin seçimlerin doğru yönetilmemesinden sorumlu tutulduğu ifade edilen açıklamada, bunun demokrasi ve toplumsal uzlaşıya olumsuz etki edeceği öne sürüldü.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

YSK'nin nihai seçim sonuçlarını bu gece açıklaması beklenirken, Bağdat'ta seçim sonuçlarının açıklanması öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak
Burundi halkı Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlanacak
Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürmesi için öğrencilere aşı çağrısı
Türkiye'de 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler 'nihai seçim sonuçlarını tanımayacaklarını' açıkladı

Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler 'nihai seçim sonuçlarını tanımayacaklarını' açıkladı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını yayımladı

Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi başbakan adayını kendi içinden çıkaracak

AB, enerji güvenliği için Doğu Akdeniz ve Körfez'de istikrar istiyor

AB, enerji güvenliği için Doğu Akdeniz ve Körfez'de istikrar istiyor
Irak seçimlerinde Sünniler oylarını artırarak ikinci parti konumuna yükseldi

Irak seçimlerinde Sünniler oylarını artırarak ikinci parti konumuna yükseldi
Irak'taki Şii siyasi liderler, Sadr Hareketi'nin kazandığı seçimin sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı

Irak'taki Şii siyasi liderler, Sadr Hareketi'nin kazandığı seçimin sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı