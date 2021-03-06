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Dünya

Irak'ta Papa'nın ziyareti nedeniyle 6 Mart 'ulusal hoşgörü' günü olarak ilan edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak'taki temasları nedeniyle 6 Mart'ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan etti.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 06.03.2021
Irak'ta Papa'nın ziyareti nedeniyle 6 Mart 'ulusal hoşgörü' günü olarak ilan edildi

Bağdat

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış ve hoşgörü eksenleri Papa Franciscus ile Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin tarihi görüşmesi ve antik Ur kentindeki dinler arası görüşme münasebetiyle her yıl 6 Mart'ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dün Irak ziyaretine başlayan Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, bugün Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile Necef kentindeki evinde bir araya gelmişti.

Daha sonra Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentini ziyaret eden Papa, burada Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından karşılanmıştı.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

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