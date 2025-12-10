Dolar
42.56
Euro
49.52
Altın
4,207.55
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm müzakerelerine Vatikan olarak ev sahipliği yapma tekliflerinin daha önce kabul edilmediğini ancak bu tekliflerini yineleyerek, kalıcı ve adil çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Barış Seçkin  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi

Vatikan

Vatican News'teki habere göre, Papa 14. Leo, dün akşam saatlerinde haftalık dinlenmesi için gittiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan çıkışında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Papa, dün sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Savaşı, ateşkesi, özellikle de kaçırılan çocukların geri getirilmesine Kilisenin nasıl yardımcı olabileceği konusunu ele aldık." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapabileceklerini daha önce de pek çok kez önerdiklerini dile getiren Papa, "Vatikan, görüşmeler için yer ve fırsatlar sunmaya hazır. Şu ana kadar bu teklifimiz kabul edilmedi. Ancak kalıcı ve adil bir çözüm ve barış aramaya hazırız." diye konuştu.

Zelenskiy'nin, kendisini Ukrayna'ya davet etmesine ilişkin Papa, "Umarım evet ama ne zaman olacağını bilmiyorum, bu konularda gerçekçi olmak da gerekiyor." yanıtını verdi.

Ukrayna Savaşı'na çözüm meselesinde Avrupa'nın rolünün önemli olduğuna inandığını belirten Papa 14. Leo, isim vermeden ABD yönetimine göndermede bulunarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu konuda, Avrupa'nın birlik olması önemli. Avrupa'yı tartışmalara dahil etmeden bir barış anlaşmasına varmaya çalışmak gerçekçi değil. Savaş, Avrupa'da ve Avrupa'nın bugün ve gelecekte talep edilen güvenlik garantilerinin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki herkes bunu anlamıyor, ancak Avrupa fikrinin bir araya gelip kolektif çözümler araması için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Muş ve Kars'ta kar etkili oluyor
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır

Benzer haberler

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliğine hazır olduğunu yineledi

Zelenskiy, güvenliğin sağlanması durumunda 60 ila 90 günde seçimlere hazır olacaklarını belirtti

BM, kış şartlarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda can kaybının artabileceği konusunda uyardı

Zelenskiy: Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz

Zelenskiy: Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz
ABD Başkanı Trump, Politico gazetesine konuştu

ABD Başkanı Trump, Politico gazetesine konuştu
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Çeboksarı kentinde 14 kişi yaralandı

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Çeboksarı kentinde 14 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet