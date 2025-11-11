Dolar
Dünya

Irak'ta oy verme işlemi başladı

Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Haydar Karaalp, Haydar Şahin  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Irak'ta oy verme işlemi başladı Fotoğraf: Murtadha AL-Sudani/AA

Bağdat

Ülkede, yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak.

Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç, siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.

IKBY Başkanı Barzani oyunu Erbil'de kullandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'deki Rotana Otel'de kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Barzani, dün yayımladığı mesajında, ülkenin kaderi ve geleceği, anayasanın uygulanması ve federal yapının daha iyi bir şekilde pekiştirilmesinin verilecek oylarla belirleneceğini vurgulayarak, seçmenleri sandık başına gitmeye çağırmıştı.

