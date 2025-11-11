Irak'ta oy verme işlemi başladı
Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı.
Bağdat
Ülkede, yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak.
- Irak 2025 parlamento seçimleri: Kırılganlıklar ve fırsatlar
- Irak'ta parlamento seçimi, ülkenin istikrarı ve geleceği açısından kritik önem taşıyor
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.
Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.
Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç, siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.
IKBY Başkanı Barzani oyunu Erbil'de kullandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'deki Rotana Otel'de kurulan sandıkta oyunu kullandı.
Barzani, dün yayımladığı mesajında, ülkenin kaderi ve geleceği, anayasanın uygulanması ve federal yapının daha iyi bir şekilde pekiştirilmesinin verilecek oylarla belirleneceğini vurgulayarak, seçmenleri sandık başına gitmeye çağırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.