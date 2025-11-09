Irak'ta güvenlik birimlerinde görevli olanlar parlamento seçimi için oy kullanmaya başladı
Irak'ta güvenlik birimlerinde görevli olanlar, parlamento seçimi için oy kullanmaya başladı.
Bağdat, Kerkük
"Özel oylama" kapsamında güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi sandık başına gidecek.
Oy kullanacakların arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri de yer alıyor.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Dairesi Müdürü Ali Abbas, basına yapığı açıklamada, güvenlik güçlerinin oy kullanması için sandıkların yerel saatle sabah 07.00'da açıldığını belirtti.
Abbas, Kerkük'te ordu, polis güçleri ve Haşdi Şabi mensuplarının oy kullanımının saat 17.00'da tamamlanacağını aktardı.
Özel oylama çerçevesinde Irak genelinde 1 milyon 313 bin güvenlik görevlisi oyunu kullanacak.
Ülkede parlamento seçimleri için siviller ise 11 Kasım'da oy verecek.