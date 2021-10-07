Dolar
8.87
Euro
10.26
Altın
1,756.17
ETH/USDT
3,560.70
BTC/USDT
53,983.00
BIST 100
1,393.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta genel seçimler öncesi yarın güvenlik güçleri ve iç göçmenler oy kullanacak

Irak'ta 10 Ekim Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesi yarın güvenlik güçleri ile kamplarda yaşayan iç göçmenlerin de bulunduğu 1 milyonu aşkın seçmen sandığa giderek oylarını kullanabilecek.

Haydar Karaalp   | 07.10.2021
Irak'ta genel seçimler öncesi yarın güvenlik güçleri ve iç göçmenler oy kullanacak

Bağdat

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkan Yardımcısı Nibras Ebu Sevda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçim komiserliğindeki verilere göre, yarınki özel oylama gününde oy kullanabilecek 1 milyon 196 bin 529 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 75 bin 727'sini güvenlik unsurları, 120 bin 126'sını kamplarda yaşayan iç göçmenler, 676'sını da tutuklu ve hükümlüler oluşturuyor. " dedi.

Irak'ta halen ülke içinde yerlerinden edilmiş iç göçmenlerin yaşadığı 28 kamp bulunuyor. Bunların 26'sı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi içerisinde, diğer ikisi de Musul ve Enbar'da yer alıyor.

Yüksek Seçim Yüksek Komiserliği tarafından yarın yapılacak "özel oylama gününe" dahil edilmeyen Haşdi Şabi unsurları ise halkın geneli gibi oylarını 10 Ekim Pazar günü kullanabilecek.

Erken genel seçimler için geri sayımın sürdüğü yaklaşık 40 milyon nüfuslu Irak'ta, 24 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Irak Meclisi de seçim nedeniyle bugün kendini feshetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Benzer haberler

Irak'ta genel seçimler öncesi yarın güvenlik güçleri ve iç göçmenler oy kullanacak

Irak'ta genel seçimler öncesi yarın güvenlik güçleri ve iç göçmenler oy kullanacak

ABD ve 11 ülkeden Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak seçimlere destek

Zelenskiy, Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına ilişkin yaptırımları yürürlüğe koydu

Ürdün'de seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler halktan karşılık bulacak mı?

Ürdün'de seçim sisteminde yapılacak düzenlemeler halktan karşılık bulacak mı?
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı
Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi