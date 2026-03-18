Dolar
44.22
Euro
51.06
Altın
4,887.78
ETH/USDT
2,184.10
BTC/USDT
71,395.00
BIST 100
13,115.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Irak, elektrik üretimi için İran'dan gelen gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı

Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan elektrik üretimi için gerekli kritik gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıkladı.

Haydar Karaalp  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Irak, elektrik üretimi için İran'dan gelen gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı

Bağdat

Irak, elektrik üretimi için İran’dan sağlanan doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu.

Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, elektrik üretimi için İran’dan gaz tedarikinin durduğu belirtildi. Irak, İran’dan aldığı gazla elektrik hizmeti veriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı ve 45. Tugay 2. Alay karargahına yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve yararlılar var." denildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi

Irak’ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Tisin semtinde bulunan Haşdi Şabi karargahına füze saldısı düzenlendi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Iraklı yetkililerden saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet