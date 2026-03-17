ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde kamikaze İHA ile düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından yangın çıktı.
Bağdat
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insanız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı.
Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA’lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi.
Büyükelçilik yerleşkesi çevresinde yangın çıktı.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından yangın çıktı https://t.co/Bbgr4tC0H4 pic.twitter.com/r3Tl7S0mmP— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 17, 2026
Hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı
Öte yandan Bağdat’ın Nebbai bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.
Bağdat Kemeri Operasyonlar Komutanlığının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 12. Alay komutanlığı karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Komutanlığın Nebbai karargahına düzenlenen saldırıda 3 güvenlik mensubunun yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi.
Bağdat Kemeri Operasyonlar Komutanlığı: Irak’ın başkenti Bağdat’ın Nebbai bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı https://t.co/Bbgr4tCywC pic.twitter.com/gZIUhojD3z— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 17, 2026