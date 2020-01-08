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Dünya

Irak Başbakanı Abdulmehdi: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Irak Başbakanı Abdulmehdi, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 08.01.2020
Irak Başbakanı Abdulmehdi: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Bağdat

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını belirtti.

Abdulmehdi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran yönetiminin, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık söz konusu saldırıyı yapacağından haberdar olduklarını belirtti.

Başbakan Abdulmehdi, "İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık. Bu saldırının, sadece ABD askerlerinin bulunduğu bölgeleri kapsayacağı bildirildi. Ancak saldırılacak noktalar hakkında bilgi verilmedi." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, bunun üzerine saldırı bilgisini kendisinin de ABD'ye ulaştırdığını kaydetti.

Irak Başbakanı, açıklamasına şöyle devam etti:

"O sırada Ayn el-Esed ve Erbil'deki Harir Askeri Üsleriyle başka bölgelere füzeler yağıyordu. Saldırılacağı haberini aldığımız anda Irak askeri birimlerine gereken tedbirleri almaları için uyarıda bulunduk. Saldırıda Irak ve koalisyon güçleri tarafından herhangi bir kayıp olduğuna dair resmi bir durum bildirilmedi."

İstifa eden Başbakan, Irak'ın açık bir savaşa girmesini engellemek için diplomasi yürüttüğünü, ülke egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Abdulmehdi, saldırılara karşı herkesi sükunete davet ederek, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Irak devleti ve hükümetinin kararlarına saygı duyulmasını istedi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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