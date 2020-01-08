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Dünya

İran Savunma Bakanı Hatemi: Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı

İran Savunma Bakanı Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 08.01.2020
İran Savunma Bakanı Hatemi: Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı

Tahran

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Gece İran'ın onlarca füze atması, silahlı kuvvetlerin intikam almak için sağlam bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir." dedi. 

Bir gazetecinin "Atılan füzeler, ABD'ye verilen son karşılık mı?" şeklindeki sorusunu ise Hatemi, "Bundan sonraki adımlarımız ABD'nin tutumuna bağlı olacaktır." şeklinde cevaplandırdı.



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