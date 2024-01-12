Dolar
30.10
Euro
33.03
Altın
2,038.57
ETH/USDT
2,604.20
BTC/USDT
45,854.00
BIST 100
7,843.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İnsan hakları örgütü PAX'a göre UAD, tedbir kararı vererek İsrail'e silah satışını zorlaştırabilir

İnsan hakları örgütü PAX yetkilisi Slijper, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması yönünde tedbir kararı alması halinde herhangi bir tarafın İsrail'e silah ihraç etmesinin zorlaşacağını söyledi.

Selman Aksünger, Behlül Çetinkaya  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
İnsan hakları örgütü PAX'a göre UAD, tedbir kararı vererek İsrail'e silah satışını zorlaştırabilir Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Lahey

Hollanda hükümetine karşı, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebiyle dava açan insan hakları örgütü PAX yetkilisi Frank Slijper, AA muhabirine, İsrail'e silah ihraç eden ülkelerin taşıdıkları sorumlulukla ilgili değerlendirmede bulundu.

Silah Ticareti Anlaşması'nın (ATT) uluslararası alanda silah ticaretine ilişkin düzenlemeler getirdiğini kaydeden Slijper, "Madde 6.3, açıkça uluslararası hukuk ihlallerine ve Soykırım Sözleşmesi'nin potansiyel ihlaline sebep veren durumlarda silah ihracatını yasaklıyor." diye konuştu.

Hollanda'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları ihraç ettiğine dikkati çeken Slijper, bu konuyu mahkemeye taşıdıklarını söyledi.

"Soykırım Sözleşmesi, savaş suçları ve soykırıma yardım etmeyi de yasaklar"

Slijper, İsrail'e silah satanların Gazze'de işlenen suçlara ortak olup olmayacağı sorusu üzerine, "Ben de öyle olacağını düşünüyorum çünkü uluslararası hukuk tüm ülkelere uygulanır ve özellikle de Soykırım Sözleşmesi'nin tarafı olan ABD'ye çünkü bu sözleşme, savaş suçları ve soykırıma yardım edip ortaklık yapmayı da yasaklar." yanıtını verdi.

UAD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunda herhangi bir tedbir kararı alması ihtimalini de değerlendiren Slijper, "En azından herhangi bir tarafın çatışmaya silah göndermeye devam etmesini zorlaştıracaktır." ifadesini kullandı.

Slijper, İsrail'e silah satışı karşısında açılan diğer davalara da değinerek, "Avustralya ve İngiltere'de davalar var. Ayrıca ABD'de de sivil toplum örgütleri, hükümete karşı yasal adımlar atma hazırlığı yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de soruşturma başlattı. Umarım ki tüm bu adımlar, İsrail'in yanı sıra Gazze'deki savaşın ana destekçilerinden biri olan ABD üzerinde giderek daha fazla baskı oluşmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

"Kurbanların çoğu çocuk ve askeri hedef değil"

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ilişkin delillerin yer aldığı "Kanıt" kitabındaki fotoğrafları da değerlendiren Slijper, görsellerin kanıt değerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Slijper, "Çok fazla çocuk, çok fazla kan. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere kurbanların çoğu çocuk ve açıkça askeri hedef değil." dedi.

Gazze'de öldürülen 22 binin üzerinde insanın büyük bölümünün kadın ve çocuk olduğuna işaret eden Slijper, beyaz fosfor bombası kullanıldığına ilişkin fotoğraflarla ilgili, "Eğer beyaz fosfor bombasıysa yerleşim yerlerinde kullanılmamalı." diye konuştu.

Slijper, beyaz fosfor bombasının sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılması halinde çok yüksek ölüm ve yaralanma riski taşıdığını vurguladı.

İsrail ordusunun kullandığı 155 milimetre çapındaki tank ve top mermilerinin fotoğraflarına ilişkin de değerlendirme yapan Slijper, "Gazze'de çok büyük yıkıma sebep oldular." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı
Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu
Türkiye'de kişi başına düşen ağaçlık yeşil alan miktarı 12,63 metrekare oldu
Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru

Benzer haberler

İnsan hakları örgütü PAX'a göre UAD, tedbir kararı vererek İsrail'e silah satışını zorlaştırabilir

İnsan hakları örgütü PAX'a göre UAD, tedbir kararı vererek İsrail'e silah satışını zorlaştırabilir

Güney Afrikalı Bakan Lamola, Lahey'deki duruşmanın ardından açıklama yaptı

İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı

İngiltere'de eski ana muhalefet lideri Corbyn: Lahey'deki davayla Filistin halkının yaşadığı dehşete tüm dünya odaklandı

İngiltere'de eski ana muhalefet lideri Corbyn: Lahey'deki davayla Filistin halkının yaşadığı dehşete tüm dünya odaklandı
TBMM heyeti, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip için Lahey'e geldi

TBMM heyeti, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip için Lahey'e geldi
GÖRÜŞ - UAD Davası: Netanyahu kıskaç altında

GÖRÜŞ - UAD Davası: Netanyahu kıskaç altında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet