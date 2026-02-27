Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "STK Temsilcileri ile İftar Programı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, "bölgesel riskler ve güvenlik durumu" gerekçe gösterilerek geçici olarak kapatılırken tüm personel geçici olarak ülke dışına çıkarıldı.

Behlül Çetinkaya  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları yaptığı sitesinde İran'a ilişkin güncelleme yaparak İran'ın tamamına seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Uyarı sayfasında, "Bölgesel risklerle ilgili bilgiler ve güvenlik durumu nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği personeli geçici olarak İran'dan çıkarılmıştır. Büyükelçilik hizmetleri uzaktan verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bölgesel risklerin arttığı kaydedilen uyarı açıklamasında gerilimin daha da yükselmesi halinde seyahat kısıtlamalarının ortaya çıkabileceği belirtilirken İngiliz vatandaşlarının gerekli önlemleri alması gerektiği hatırlatıldı.

İran'da bulunan İngiliz vatandaşlarına, İngiliz Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları e-postalarına abone olma, yerel medyayı takip etme, askeri tesislerden uzak durma, ülkeden ayrılma planlarını kontrol etme ve sığınağa gitme uyarılarını dikkate alarak hareket etme tavsiyesi yapıldı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, ocak ayında da İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılmış ve personel ülke dışına çıkarılmıştı.

