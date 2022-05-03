Dolar
14.82
Euro
15.59
Altın
1,870.10
ETH/USDT
2,805.00
BTC/USDT
38,229.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'nin göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planı gecikebilir

İngiltere'ye 2022'de gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 7 bini geçerken düzensiz göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planının hayata geçmesinin yasal zorluklar nedeniyle aylar alabileceği belirtildi.

Hasan Esen   | 03.05.2022
İngiltere'nin göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planı gecikebilir

Londra

Haber ajansı PA Media'ya göre, 2022'nin başlangıcından bu yana Manş Denizi üzerinden botlar veya küçük teknelerle İngiliz sahillerine ulaşanların sayısı 7 bin 240'a ulaştı.

Aynı dönem için 2021'de 2 bin 390, 2020'de ise 1006 kişinin kayıtlara geçtiği göz önüne alındığında aradaki fark dikkati çekti.

11 günlük aranın ardından son 2 günde gelenlerin sayısı ise 547 oldu. 2022'deki en yüksek sayı, 13 Nisan'da 18 teknede 651 kişinin geçiş yapmasıyla kaydedildi.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü de İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının yürürlüğe girmesinin, yasal zorluklar nedeniyle daha uzun sürebileceğini ve aylar alabileceğini söyledi.

Sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, bir davaya ilişkin bildirim aldıklarını belirterek "Açıkçası, bu yasal zorluklar, politikayı uygulamanın daha uzun süreceği anlamına gelebilecek bir faktör olabilir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İngiltere'nin göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planı gecikebilir

İngiltere'nin göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderme planı gecikebilir

Avrupa'nın "siyasi" mülteci rejimi

Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan "Teravih Treni" oyunu dünyayı dolaşıyor

İngiltere, Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için 8 bin asker konuşlandıracak

İngiltere, Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için 8 bin asker konuşlandıracak
'Gizemli hepatit' vakalarının salgına dönüşmesi beklenmiyor

'Gizemli hepatit' vakalarının salgına dönüşmesi beklenmiyor
Avrupa'da 166 'gizemli hepatit' vakası tespit edildi

Avrupa'da 166 'gizemli hepatit' vakası tespit edildi