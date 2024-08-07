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Dünya

İngiltere'de, tekbir getiren göstericilerin gözaltına alınması gerektiğini savunan vekile tepki yağdı

Muhafazakar Partinin liderlik yarışı adaylarından Robert Jenrick, "bölücü dil kullandığı" ve "aşırı sağcıları cesaretlendirdiği" gerekçesiyle eleştirildi.

Zuhal Demirci  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İngiltere'de, tekbir getiren göstericilerin gözaltına alınması gerektiğini savunan vekile tepki yağdı Fotoğraf: Aysu Biçer/AA

Londra

İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin liderlik yarışı adaylarından milletvekili Robert Jenrick'in "polisin tekbir getiren göstericileri derhal gözaltına alması gerektiği" şeklindeki yorumu, ülkede birçok kesimin tepkisini çekti.

Jenrick, Sky News kanalında katıldığı programda, İngiliz polisinin, aşırı sağın şiddet eylemlerine, diğer protestolardan daha sert davrandığını öne sürdü.

Polisin Filistin destekçisi gösterilere yönelik muamelesine tepki gösteren Jenrick, "Geçmişte polisi, özellikle de 7 Ekim'den bu yana gördüğümüz protestolarda bazı polis güçlerinin tutumunu çok eleştirmiştim. Birilerinin Londra sokaklarında 'Allahu Ekber' diye bağırıp derhal gözaltına alınmaması; soykırım sloganlarını Big Ben'e (Saat Kulesi) yansıtmasının ve hemen gözaltına alınmamasının oldukça yanlış olduğunu düşündüm. Bu tutumları yanlış ve bunun için polisi her zaman uyaracağım." ifadesini kullandı.

Eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Jenrick'in yorumlarına hem siyasiler hem de ülkedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri sert tepki gösterdi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, yaptığı açıklamada, "Robert Jenrick gibi insanlar toplumlarımızda gördüğümüz bazı sorunları körüklüyor. Aslında görmek istediğimiz şey, toplumların bir araya gelmesidir ve halkın büyük çoğunluğu da bunu görmek istemektedir." dedi.

"Jenrick'in önerisi akılsızca ve duyarsızca"

Muhafazakar Parti liderlik yarışı adaylarından eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mel Stride da rakibi Jenrick’in yorumlarına tepki gösterdi.

Stride, "Allahu Ekber kelimelerinin toptan suç sayılması önerisi akılsızca ve duyarsızca. Bu kelimelerin kullanımında herhangi bir tehdit ancak çok nadir durumlarda ima edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Jenrick'in kullandığı dil, her zamanki çirkin bölücü söyleminin devamı"

Muhafazakar Partili Lordlar Kamarası Üyesi Barones Sayeeda Warsi de Jenrick’e tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Warsi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her gün Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasında parlamento çalışmalarına başlamadan önce dua eder ve Tanrı'ya şükrederiz. Demokrasinin kalbinde Allahu Ekber'in parlamento versiyonunu söyleriz. Robert Jenrick'in de parçası olduğu bir süreç. Jenrick'in kullandığı bu dil, her zamanki çirkin bölücü söyleminin devamıdır."

İktidardaki İşçi Partisinin milletvekili Naz Shah da "Robert Jenrick'in bu sözleri tam bir cehalet ve ders kitabı niteliğinde bir İslamofobidir." dedi.

Jenrick'i, dünyadaki her Müslümanı aşırıcılıkla eş tutmakla eleştiren Shah, "Şu ortamda düşünün ki ya bu kadar cahilsiniz ya da kasıtlı olarak tüm Müslümanları damgalamaya çalışıyorsunuz. (Jenrick) Özür dilemeli, Müslüman topluluklarla konuşmalı ve inancımız hakkında daha fazla bilgi edinmeli." ifadesini kullandı.

Britanya Müslüman Konseyi de X'ten yaptığı paylaşımda, Jenrick'in bölücü bir dil kullandığını belirterek, "Bu bölücü söylem, bugün sokaklarımızda gördüğümüz aşırı sağcı haydutları cesaretlendirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Jenrick, daha sonra X'ten yaptığı paylaşımda, Allahu Ekber kelimelerinin dini bir ifade olduğunu kabul ettiğini, ancak kamu düzenini bozmak için de kullanılabileceğini öne sürdü.

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