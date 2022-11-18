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Dünya

İngiltere'de okullar enerji fiyatlarındaki artışla başa çıkmanın yollarını arıyor

İngiltere'de artan enerji fiyatlarının etkisi ülke çapındaki okullarda hissedilirken, öğrencilerin sınıflarda montlarını giymeleri gerekebileceği uyarısında bulunuldu.

Zuhal Demirci   | 18.11.2022
İngiltere'de okullar enerji fiyatlarındaki artışla başa çıkmanın yollarını arıyor Fotoğraf: Tayfun Salcı/AA

İngiltere

Oxford ve Abingdon'daki 8 okuldan sorumlu Vale Academy Trust'ın Yönetim Kurulu Başkanı Richard Evans, BBC'ye yaptığı açıklamada, artan enflasyon, personelin maaş artışları ve ısınma maliyetleriyle mücadele ettiklerini anlattı.

Artan yaşam maliyetlerinin bazı okullardaki personel ve öğrencileri "öğretim ve ısınma" arasında seçimle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Evans, enerji faturalarının 4 katına çıktığını ve bu durumun okullarda bütçe açığına yol açtığını belirtti.

Evans, "Vatandaş olarak henüz ne yapmamız gerektiğine karar vermedik, ancak Kovid-19 salgını döneminde yaptığımız gibi çocuklardan sınıflarda da montlarını giymelerini istemek zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Evans, her ilkokulun ısınma ve personel giderlerinde 40 bin sterlin artışla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, her bir ortaokul için ise bu rakamın personel sayısına bağlı olarak yaklaşık 300 bin sterlin olduğunu aktardı.

Okul bütçelerinin nisanda belirlendiğini ve bu nedenle yüzde 11,1 olarak açıklanan rekor enflasyonun dikkate alınmadığını anlatan Evans, "Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın sayısı giderek artıyor ve onların desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle daha fazla personel istihdam etmemiz gerekiyor, böylelikle maliyetler de artıyor." açıklamasında bulundu.

İngiltere'de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılda yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 6 kez görüldü.

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