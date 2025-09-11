Dolar
41.29
Euro
48.57
Altın
3,632.47
ETH/USDT
4,406.50
BTC/USDT
114,013.00
BIST 100
10,382.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli’de “DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası risklerin düştüğü görüşünde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında yapılan ticaret anlaşmasının ardından ekonomik büyümeye yönelik risklerin azaldığını ve dengeli bir hal aldığını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Avrupa Merkez Bankası risklerin düştüğü görüşünde

Brüksel

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Faiz oranlarını değiştirmeme kararının oy birliğiyle alındığını anlatan Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranının istedikleri seviyelerde bulunduğunu belirtti.

Lagarde, dezenflasyonist sürecin sona erdiğine işaret ederek, enflasyon görünümünün halen değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle belirsiz olduğunu anlattı.

"Ekonomik büyümeye yönelik riskler daha dengeli hale geldi." diyen Lagarde, "Son ticaret anlaşmaları belirsizliği azaltmış olsa da ticaret ilişkilerinde yeniden kötüleşme, ihracatı daha da zayıflatabilir ve yatırım ile tüketimi aşağı çekebilir." ifadelerini kullandı.

Lagarde, yılın geri kalanında daha yüksek tarifeler, daha güçlü avro ve artan küresel rekabetin Avro Bölgesi büyümesini yavaşlatmasını beklediğini, ancak söz konusu olumsuzlukların büyüme üzerindeki etkisinin gelecek yıl azalacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki çatışma gibi jeopolitik gerilimlerin ciddi belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Lagarde, jeopolitik gerilimlerin azalması veya kalan ticaret anlaşmazlıklarının hızla giderilmesi halinde güvenin artacağını ve ekonomilerin daha da canlanacağını anlattı.

Hükümetin düştüğü Fransa'da yaşanan belirsizliğe ilişkin bir soru üzerine Lagarde, ülke özelinde yorum yapmayacağını ancak politika yapıcıların, belirsizlik döneminde belirsizliği olabildiğince azaltmak için gereken adımları atmaları gerektiğini söyledi.

Lagarde, AB üyesi ülkelerin uyması ve uygulaması gereken iç kurallar dizisi olduğunu anımsatarak, bütün hükümetlerin söz konusu mali çerçeve temelinde hareket etmeleri gerekeceğini anlattı.

Piyasalardaki gelişmeleri her zaman takip ettiklerine işaret eden Lagarde, mevcut durumda Avro Bölgesi devlet tahvillerinin düzenli ve iyi bir likiditeyle sorunsuz bir şekilde işlem gördüklerini vurguladı.

Öte yandan, ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

Piyasa beklentileri de ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da fırtına 44 ev ve 30 ahırın çatısını uçurdu
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Kılıç: Zengezur hattı çok önemli
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankası risklerin düştüğü görüşünde

Avrupa Merkez Bankası risklerin düştüğü görüşünde

Piyasalarda gözler ABD'de enflasyon ile ECB ve TCMB'nin faiz kararına çevrildi

ECB'nin "bekle-gör" tutumu faizlerde indirim beklentilerini aralık ayına taşıdı

OVP ile dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devamı hedefleniyor

OVP ile dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devamı hedefleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz
Avrupa Merkez Bankasından sabit kripto para uyarısı

Avrupa Merkez Bankasından sabit kripto para uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet