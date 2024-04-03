Dolar
31.94
Euro
34.56
Altın
2,281.01
ETH/USDT
3,350.20
BTC/USDT
66,592.00
BIST 100
8,963.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Olay yerinden tekrar yayındayız. (DRON) Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri, hükümete "İsrail'e silah satışını askıya al" çağrısı yaptı

İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, İngiliz hükümetinin, İsrail'e silah ihracatını askıya almak için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Zuhal Demirci  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri, hükümete "İsrail'e silah satışını askıya al" çağrısı yaptı

Londra

Davey, aralarında İngilizlerin de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürülmesine ilişkin basına açıklama yaptı.

İngiliz yardım çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinin tam anlamıyla utanç verici olduğunu belirten Davey, "Bu cesur insanlar, Gazze'de açlık çeken ailelere yardım etmeye çalışıyorlardı." dedi.

Davey, İngiliz yapımı silahların bu tür saldırılarda kullanılmış olabileceği düşüncesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Hükümet İsrail'e silah ihracatını askıya almak üzere derhal harekete geçmelidir." diye konuştu.

Liberal Demokrat Parti lideri, derhal iki taraflı ateşkes sağlanması için de çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

İngiliz milletvekili, Bakan Cameron'a İsrail'in saldırısında kullanılan silahları sordu

İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon da dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdığı mektupta, aralarında İngilizlerin de olduğu WCK çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etmişti.

Burgon, 20 Mart'ta yazdığı bir diğer mektupta da Gazze'de 18 Ocak'ta gönüllü olarak çalışan İngiliz doktorların bulunduğu yerleşkenin İsrail tarafından bombalanmasında ülkesinin tedarik ettiği askeri bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığının soruşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlatmıştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
Kartal'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Benzer haberler

İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri, hükümete "İsrail'e silah satışını askıya al" çağrısı yaptı

İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri, hükümete "İsrail'e silah satışını askıya al" çağrısı yaptı

Uluslararası yardım örgütlerinden, devletlere "Refah için acilen harekete geçilmesi" çağrısı

İsrail'in 7 Ekim sonrası Batı Şeria'daki uygulamaları, Hristiyanları da hedef alıyor

Almanya, İsrail'in yeni medya yasasını "endişe ile not etti"

Almanya, İsrail'in yeni medya yasasını "endişe ile not etti"
İsrail istihbaratından "hükümet karşıtı eylemlerin tehlikeli durumlara yol açabileceği" uyarısı

İsrail istihbaratından "hükümet karşıtı eylemlerin tehlikeli durumlara yol açabileceği" uyarısı
Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı

Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet