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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 5 ayın en yüksek günlük ölen sayısı açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 367 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bilal Acar   | 27.10.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 5 ayın en yüksek günlük ölen sayısı açıklandı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de son 24 saatte 367 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesiyle son 5 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 22 bin 885 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 917 bin 575'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 367 kişi hayatını kaybetti. Bu, 422 kişinin hayatını kaybettiği 27 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 45 bin 365'e ulaştı.

Bir günde 261 bin 855 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 29 milyon 994 bin 301 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 9 bin 199 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 852'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

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