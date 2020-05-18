Euro
7.42
Dolar
6.85
BIST 100
101,710.70
Altın
1,761.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri arasına tat ve koku kaybı da eklendi.

Hasan Esen   | 18.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren sürekli öksürük, ateş veya koku alamama (anosmi) durumunda kişiler kendilerini tecrit etmeli." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, anosminin koku alma duyusunun kaybını ifade ettiği ancak birbiriyle bağlantılı olduğu için enfekte kişilerde tat alma kaybı da görülebileceği kaydedildi.

Kovid-19 ile ilgili ortaya çıkan verilerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından bu yeni unsurun da listeye eklendiği belirtildi.

İngiltere'de bugüne kadar sadece sürekli öksürük ve ateş görülenlerden kendilerini tecrit etmeleri isteniyordu.

Uzmanlar, bir süredir Kovid-19 buluşanlarda tat ve koku kaybı görüldüğünü belirtiyordu.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hastalarında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra boğaz ağrısı, ishal, konjonktivit (kırmızı göz), baş ağrısı, tat ve koku kaybı, ciltte döküntü ve el veya ayak parmaklarında renk değişimi de görülebileceğini bildiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi
Portekiz'de kademeli normalleşmede ikinci aşama başladı
İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi
Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi

İngiltere'de Kovid-19 belirtileri arasına tat ve koku alma kaybı da eklendi

Bolu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı Kovid-19 testinden geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı Kovid-19 testinden geçti
Bakan Karaismailoğlu kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Bakan Karaismailoğlu kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı
Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı

Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı