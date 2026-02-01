Dolar
43.50
Euro
51.55
Altın
4,849.19
ETH/USDT
2,298.30
BTC/USDT
76,634.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de işlek bir bölgede bıçaklanan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da halkın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede meydana gelen bıçaklı saldırıda 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Zuhal Demirci  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
İngiltere'de işlek bir bölgede bıçaklanan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, dün yerel saatle 16.00 sularında Londra'nın Brent Bölgesinde bulunan Willesden semtindeki Pound Lane Caddesi'nde meydana gelen bıçaklama olayı ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 50 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve mağdur tarafından tanındığı belirtilen 30 yaşındaki erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şüphelinin Londra'nın kuzeyindeki bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Brent Bölgesinden Sorumlu Emniyet Müdürü Tony Bellis, yaptığı açıklamada, olayın "trajik ve derin endişe verici" olduğunu ifade etti.

Bellis, bölgedeki polis varlığının ilerleyen günlerde artırılacağını belirtti.

Mevcut bilgilere göre olayın münferit olduğunu aktaran Bellis, kamuoyuna yönelik daha geniş tehdit bulunduğuna dair bulgu olmadığına dikkati çekti.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Müfettiş Rebecca Woodsford da olayın Willesden'in yoğun bir noktasında yaşandığına işaret ederek, ilk yardımda bulunan ve acil servisleri arayan vatandaşlara teşekkür etti.

Woodsford, şüphelinin birkaç saat içinde yakalandığını ve soruşturmanın sürdüğünü, şu aşamada kamu güvenliğini tehdit eden başka bir durumun bulunmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere'de işlek bir bölgede bıçaklanan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İngiltere'de işlek bir bölgede bıçaklanan 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Londra'nın seçkin semtlerinden Richmond'da gündüz yapılan soygun güvenlik endişelerini artırdı

İngiltere'de onbinlerce kişi Filistin'e destek için ulusal yürüyüş düzenledi

Ankara'daki "telebar" soruşturmasında milyonlarca liralık hesap hareketleri iddianameye yansıdı

Ankara'daki "telebar" soruşturmasında milyonlarca liralık hesap hareketleri iddianameye yansıdı
Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni adımlar yolda

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni adımlar yolda
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet