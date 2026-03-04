Dolar
43.98
Euro
51.24
Altın
5,188.78
ETH/USDT
2,060.10
BTC/USDT
71,203.00
BIST 100
13,046.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu, Merzigo Holding ve Yek Teknoloji firmalarına yönelik soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu, dijital video paylaşım platformlarında içerik yönetim hizmeti sunan Merzigo Holding AŞ ve Yek Teknoloji Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, verilen taahhüt üzerine sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Doğukan Gürel  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Rekabet Kurulu, Merzigo Holding ve Yek Teknoloji firmalarına yönelik soruşturmayı sonlandırdı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çeşitli dijital video paylaşım platformlarında içerik yönetim hizmeti sunan Merzigo Holding ve Yek Teknoloji Pazarlamadan oluşan ekonomik bütünlük hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca "hakim durumun kötüye kullanılıp kullanılmadığının" tespitine yönelik yürütülen soruşturma taahhüt usulü ile tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma sürecinde, söz konusu teşebbüslerin yapımcılar ve diğer içerik hak sahipleri ile akdettikleri sözleşmeler ve piyasadaki davranışları incelendi.

Bu kapsamda sunulan taahhüt metnini değerlendiren Kurul, bu taahhütleri "rekabet sorunlarını gidermeye elverişli, orantılı, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir" bularak kabul etti ve soruşturmayı sonlandırdı.

Sunulan taahhütlere göre, ​içerik yönetim hizmeti kapsamında hak sahipleri ile akdedilen sözleşmelerden münhasırlık hükümleri çıkarılacak, tarafların yönetebileceği içerik sayısına yüzde 40 sınırı getirilecek, üç yılı aşan sözleşmelerin süresi üç yıla düşürülecek, minimum garanti uygulaması ve benzeri garanti ödemeleri kaldırılacak.

Öte yandan "taahhüt usulü", bir soruşturma sırasında, incelenen şirketin Kurula rekabet sorunlarını giderecek çözüm önerileri sunmasıdır. Eğer bu öneriler Kurul tarafından yeterli ve etkili bulunursa, soruşturma ceza aşamasına gelmeden, bu çözüm önerilerinin "bağlayıcı" olması şartıyla kapatılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı
NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat konusunda İranlı mevkidaşı Erakçi'ye Türkiye'nin tepkisini iletti
İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Rekabet Kurulu, Merzigo Holding ve Yek Teknoloji firmalarına yönelik soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Merzigo Holding ve Yek Teknoloji firmalarına yönelik soruşturmayı sonlandırdı

Bakan Gürlek, İstanbul'da öğretmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu 19 özel okul hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu 19 özel okul hakkında soruşturma açtı
Polonya'da Epstein ağının üye toplama operasyonlarını soruşturmak için ekip kuruldu

Polonya'da Epstein ağının üye toplama operasyonlarını soruşturmak için ekip kuruldu
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet