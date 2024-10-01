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Dünya

İngiltere'de iktidar partisinin eski lideri Corbyn, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının "işgal" olduğunu belirtti

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının "sınırlı kara operasyonu" değil "işgal" olduğunu belirtti.

Zuhal Demirci  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İngiltere'de iktidar partisinin eski lideri Corbyn, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının "işgal" olduğunu belirtti

Londra

Corbyn, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in, egemen ülke Lübnan'a asker gönderme kararının "sınırlı kara operasyonu" olmadığını vurguladı.

Jeremy Corbyn, "Bu işgaldir. Hükümetimizin ikiyüzlülüğü tüm çıplaklığıyla ortadadır. Uluslararası hukuku savunma ve İsrail'e karşı durma konusundaki başarısızlığı ahlaki utançtır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik “sınırlı ve yoğun kara saldırılarına” başladığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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