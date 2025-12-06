Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’da 23. Doha Forumu’nun "Sarsıntılar ve güvenlik ağları: Kesinti çağında ticareti yeniden düşünmek” oturumunda konuşuyor
logo
Dünya

İngiltere'de kraliyet tacının cam muhafazasına muhallebili saldırı

İngiltere'de aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunan "Take Back Power (Gücü Geri Al)" adlı grubun üyeleri, İngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği tacın bulunduğu cam muhafazaya muhallebili saldırı yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
İngiltere'de kraliyet tacının cam muhafazasına muhallebili saldırı

Londra

Grup üyeleri, öğle saatlerinde kraliyet tacı ve mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'ndeki salona girerek cam muhafazaya muhallebi attı. Güvenlik ekipleri kısa sürede müdahalede bulunurken, olayda tacın zarar görmediği bildirildi.

Aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve "Halk Kamarası" adlı bir halk meclisi kurulmasını savunan grubun aktivistleri, tacın cam muhafazasına İngiltere'nin ünlü tatlısı apple crumble and custard sürdü.

Aktivistler, tacın önünde "Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir" yazılı pankart açtı. Take Back Power adına yapılan açıklamada, 2011'den bu yana en düşük gelir grubundaki yüzde 10'un gelirinin yüzde 44'ünü vergi olarak ödediği, en zenginlerden alınan verginin oranının ise yüzde 22 olduğu belirterek, siyasilerin süper zenginlere hizmet ettiği savunuldu.

Açıklamada, çalışan sınıfın söz sahibi olacağı bir "Halk Kamarası" kurulması çağrısı yapıldı.

Eylemcilerden Miriam Cranch, süper zenginlerin düşük vergi ödediğini, bunun da toplumsal adaletsizliğe yol açtığını ifade etti.

Zahra Ali de ülkede boş konut sayısının evsiz sayısından fazla olduğunu belirterek, hükümeti sosyal sorunlara karşı duyarsız kalmakla eleştirdi.

Eylemciler, hükümet tarafından somut bir adım atılana kadar şiddet içermeyen eylemlerin süreceğini ifade etti.

Londra Metropolitan Polisi, 4 eylemcinin gözaltına alındığını, ayrıca kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'nin geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı.

