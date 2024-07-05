Dolar
32.67
Euro
35.36
Altın
2,384.43
ETH/USDT
2,989.40
BTC/USDT
56,351.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Haliç Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
logo
Dünya

İngiltere'de farklı etnik gruplardan 87 milletvekili Meclise girmeye hak kazandı

İngiltere'de dün yapılan genel seçimler sonrası parlamentoya farklı etnik gruplardan 87 azınlık milletvekili girmeye hak kazandı.

Behlül Çetinkaya  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İngiltere'de farklı etnik gruplardan 87 milletvekili Meclise girmeye hak kazandı

Londra

"British Future" isimli düşünce kuruluşunun yapığı araştırmada, İngiltere'deki seçmenlerin yüzde 14'ünün farklı etnik gruplardan geldiği belirtildi.

Bu durumun dün yapılan genel seçimler sonrası Meclise de yansıdığı aktarılan araştırmada, farklı etnik kökenlerden 87 milletvekilinin parlamentoya girmeye hak kazandığı, bu sayının da tüm milletvekillerinin yüzde 13'üne denk geldiği ifade edildi.

Azınlıklardan gelen milletvekili sayısının, 2019 seçimlerinden bu yana 21 kişi arttığına işaret edilen araştırmada, bu milletvekillerinin 66'sının İşçi Partisi sıralarında yer aldığı kaydedildi.

Araştırmada, azınlık milletvekillerinden 13'ünün Muhafazakar Parti'de yer aldığı, 4'ünün bağımsız aday olarak parlamentoya girdiği belirtildi.

Farklı kökenlerden gelen milletvekillerinin 48'inin de kadın olduğu bilgisi araştırmada yer aldı.

British Future Direktörü Sunder Katwala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni oluşan parlamentonun toplumdaki çeşitliliği en iyi şekilde yansıttığını belirtti.

Parlamentonun her 7 milletvekilinden 1'inin farklı etnik grupları temsil edecek şekilde oluştuğunu vurgulayan Katwala, "Bu durum, etnik çeşitliliğin ana siyasi partiler arasında nasıl yeni bir norm haline geldiğinin altını çiziyor." değerlendirmesini yaptı.

Katwala, kapsayıcılık ve çoğulculuğun daha iyi politikayı garanti etmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Irk tartışmalarımız her zamanki gibi kutuplaşma gibi hissettirebilir ancak çok seslilikteki payı önemlidir. Etnik grupların sorunları, yeni Avam Kamarası gündemine geldiğinde azınlık milletvekilleri, kendi deneyimlerini aktarmak için orada olacaklar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı
Bahçeli: Merih Demiral'a 2 maç men cezası tasvibi imkansız, skandal bir karardır

Benzer haberler

İngiltere'de farklı etnik gruplardan 87 milletvekili Meclise girmeye hak kazandı

İngiltere'de farklı etnik gruplardan 87 milletvekili Meclise girmeye hak kazandı

Yeni İngiltere Başbakanı Starmer: Değişim için çalışmaya hemen başlayacağız

İngiltere'de Rishi Sunak, Başbakanlık ve parti liderliğinden istifa etti

İngiltere'de İşçi Partisi 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirdi

İngiltere'de İşçi Partisi 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirdi
İngiltere'deki seçimin kazananı Starmer'dan "değişim başlıyor" mesajı

İngiltere'deki seçimin kazananı Starmer'dan "değişim başlıyor" mesajı
Avrupa Birliği, üyelerinin İsrail'le silah ticaretine göz yumuyor

Avrupa Birliği, üyelerinin İsrail'le silah ticaretine göz yumuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet