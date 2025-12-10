Dolar
42.59
Euro
49.84
Altın
4,232.66
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İnsanların ateşi yaklaşık 400 bin yıl önce kullanmaya başladığı belirlendi

İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, insanların ateşi bilinçli şekilde yakıp kullanmaya sanılandan çok daha erken, yaklaşık 400 bin yıl önce başladığını ortaya koydu.

Zeynep Katre Oran  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İnsanların ateşi yaklaşık 400 bin yıl önce kullanmaya başladığı belirlendi Fotoğraf: Nature dergisi

Ankara

İngiliz bilim insanları, ülkenin doğusundaki Suffolk bölgesinde yer alan Barnham arkeolojik kazı alanında yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait bilinçli ateş kullanımına dair kanıtlar bulduklarını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

British Museum öncülüğündeki araştırma ekibi, alanda pişmiş kil parçaları, yoğun ısı nedeniyle çatlamış el baltaları ve çakmak taşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran demir pirit minerali parçaları tespit etti.

Yangın ihtimalini elimine etmek için dört yıl boyunca ayrıntılı incelemeler yürüten ekip, yaptıkları testler kapsamında, bölgede sıcaklığın 700 derecenin üzerine çıktığını ve aynı noktada tekrarlayan yanma izlerine rastlandığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu bulguların yıldırım düşmesi ya da yangınlardansa bilinçli olarak oluşturulmuş ocak yapısına işaret ettiğini vurguladı.

Çalışmanın sonuçları, insanların kontrollü ateş kullanımına yaklaşık 400 bin yıl önce başladığını ortaya koydu.

Daha önce bu konudaki en eski kanıtlar, Fransa'nın kuzeyindeki Neandertal yerleşimlerinde bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl öncesine tarihlenen kalıntılar olarak kabul ediliyordu.

Araştırmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
E-imzayla sahte belge düzenlenmesine ilişkin 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Küresel sistemin uluslararası hukuki kararları uygulamak için kararlı hareket etmesi gerekiyor

Benzer haberler

İnsanların ateşi yaklaşık 400 bin yıl önce kullanmaya başladığı belirlendi

İnsanların ateşi yaklaşık 400 bin yıl önce kullanmaya başladığı belirlendi

Dijitalpark Teknokent, İngiltere ile girişimci ve yatırımcı köprüsü kuruyor

Palantir'in İngiltere'de kamu kurumları üzerindeki rolü, veri güvenliği tartışmalarını derinleştirdi

İngiltere'de kraliyet tacının cam muhafazasına muhallebili saldırı

İngiltere'de kraliyet tacının cam muhafazasına muhallebili saldırı
Şebiarus ziyaretçileri kelebeklerin tropikal dünyasını da keşfedecek

Şebiarus ziyaretçileri kelebeklerin tropikal dünyasını da keşfedecek
ABD'den AUKUS anlaşmasına destek kararı

ABD'den AUKUS anlaşmasına destek kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet