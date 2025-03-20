İngiltere ve İrlanda'dan İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısına ilişkin açıklama
İngiltere ve İrlanda, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Londra
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef almasıyla ilgili, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.
Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de BM yerleşkesinin vurulmasıyla dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.
Düşüncelerinin hayatını kaybeden ve yaralananların aileleriyle olduğunu belirten Lammy, şunları kaydetti:
"Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli. BM ve insani yardım çalışanları korunmalı."
İrlanda
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tekrar Gazze'den gelen şok edici görüntüleri görmeye başladık. İsrail'in hava saldırıları ve yeni kara operasyonu Gazze halkına daha fazla acı getirirken ateşkesi de ihlal ediyor." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlamasının Gazze halkı, Gazze'deki esirler ve onların aileleri için felaket olduğunu kaydeden Harris, "Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmeli. BM ve diğer insani yardım çalışanları, hayat kurtaran görevlerini yaparken korunmalı. BM tesislerine yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." ifadelerine yer verdi.
Harris, uluslararası toplumun bu geri gidişi kabul edemeyeceğine dikkati çekerek, saldırıların bir an önce durdurulması ve ateşkes anlaşmasının şartlarına geri dönülmesi çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.