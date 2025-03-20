Dolar
37.99
Euro
41.76
Altın
3,049.54
ETH/USDT
2,050.40
BTC/USDT
86,255.00
BIST 100
9,860.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere ve İrlanda'dan İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısına ilişkin açıklama

İngiltere ve İrlanda, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İngiltere ve İrlanda'dan İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısına ilişkin açıklama

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef almasıyla ilgili, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de BM yerleşkesinin vurulmasıyla dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.

Düşüncelerinin hayatını kaybeden ve yaralananların aileleriyle olduğunu belirten Lammy, şunları kaydetti:

"Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli. BM ve insani yardım çalışanları korunmalı."

İrlanda

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tekrar Gazze'den gelen şok edici görüntüleri görmeye başladık. İsrail'in hava saldırıları ve yeni kara operasyonu Gazze halkına daha fazla acı getirirken ateşkesi de ihlal ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlamasının Gazze halkı, Gazze'deki esirler ve onların aileleri için felaket olduğunu kaydeden Harris, "Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmeli. BM ve diğer insani yardım çalışanları, hayat kurtaran görevlerini yaparken korunmalı. BM tesislerine yapılan saldırılar uluslararası insancıl hukukun ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Harris, uluslararası toplumun bu geri gidişi kabul edemeyeceğine dikkati çekerek, saldırıların bir an önce durdurulması ve ateşkes anlaşmasının şartlarına geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin tutuksuz sanıkların savunmaları alındı
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin önündeki hedeflere ulaşması için en büyük güvence gençlerdir
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bereketin yüzyılı yapacağız
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

İngiltere ve İrlanda'dan İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısına ilişkin açıklama

İngiltere ve İrlanda'dan İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısına ilişkin açıklama

Avrupa'da İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozması protesto edildi

İngiliz Dışişleri Bakanı, İsrail'i ilk kez uluslararası hukuku ihlalle suçladı, Başbakanlık geri adım attı

Londra'da minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Londra'da minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İngiliz Bakan Lammy: (Gazze'ye yardımların engellenmesi) Bu uluslararası hukukun ihlalidir

İngiliz Bakan Lammy: (Gazze'ye yardımların engellenmesi) Bu uluslararası hukukun ihlalidir
İngiltere: Önemli sayıda ülke Ukrayna'ya barış gücü askeri sağlamaya hazır

İngiltere: Önemli sayıda ülke Ukrayna'ya barış gücü askeri sağlamaya hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet