Dolar
41.70
Euro
48.47
Altın
4,039.93
ETH/USDT
4,514.70
BTC/USDT
123,491.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail’in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılara dikkati çekerek, Filistin'in er ya da geç zafere ulaşacağına inandığını söyledi.

Sinan Doğan  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

Bogota

Devlet televizyonu VTV'de konuşan Maduro, İsrail'in Gazze'de Adolf Hitler döneminden bu yana insanlığın tanık olduğu en vahşi soykırımı işlediğini belirterek, Filistin halkıyla "sarsılmaz bir dayanışma" içinde olduklarını vurguladı.

"Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır." diyen Maduro, başta başkent Caracas olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanların, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına" tepki gösterdiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Maduro, İsrail'in saldırılarını her fırsatta kınadıklarını hatırlatarak, "Filistin, hiç kuşkusuz, insanlığın hegemonyasının, siyonizmin ve yeni faşizmin barbarlığına karşı yürüttüğü büyük davadır. Filistin bayrağını gururla taşıdık; Karaçi, Madrid, New York, Buenos Aires, Meksiko, Caracas ve Venezuela'nın bir diğer kenti Maracaibo sokaklarında." ifadelerini kullandı.

ABD'yi de Gazze'deki soykırımın ortağı olmakla suçlayan Maduro, Washington'daki emperyalist elitlerin ve dünya genelindeki aşırı sağcı müttefiklerinin, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı desteklediğini ve finanse ettiğini ileri sürdü.

Filistin'in Caracas Büyükelçiliği yakınında dün toplanan yüzlerce Venezuelalı, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla "soykırımı durdurun" çağrısında bulunmuştu.

VTV televizyonunun paylaştığı görüntülerde, Venezuelalıların Filistin'e destek protestosuna oldukça yoğun katılım gösterdiği görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

Avusturya'da öğrenciler, Gazze'deki soykırıma dahil olduğu gerekçesiyle Viyana Üniversitesi girişini kapattı

Gazze’nin asırlık camileri İsrail saldırılarında yok oldu

İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı, ekonomisini de vuruyor

İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı, ekonomisini de vuruyor
Sumud Filosu'ndaki Avusturyalı aktivistler, dikkatleri Gazze'deki soykırıma çekmeyi başardıklarını söyledi

Sumud Filosu'ndaki Avusturyalı aktivistler, dikkatleri Gazze'deki soykırıma çekmeyi başardıklarını söyledi
Uluslararası Af Örgütü Brüksel Temsilcisi Carreras, İsrail'e yaptırım uygulamanın önemine dikkati çekti

Uluslararası Af Örgütü Brüksel Temsilcisi Carreras, İsrail'e yaptırım uygulamanın önemine dikkati çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet