Dolar
14.07
Euro
15.61
Altın
1,926.14
ETH/USDT
2,997.90
BTC/USDT
44,117.00
BIST 100
1,996.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’dan Polonya’ya tren ile gelen sivillerin bulunduğu Przemysl Tren Garı’ndan yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Putin'in Batı yaptırımlarını umursamadığını söyledi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımların Rus ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yaptırımları umursamadığını belirtti.

Zuhal Demirci   | 02.03.2022
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Putin'in Batı yaptırımlarını umursamadığını söyledi

İngiltere

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusların planladıklarından çok daha fazla kayıp verdiğini ve bunun Ukrayna'da taktik değiştirmelerine yol açtığını, ancak Ukrayna şehirlerinin bombardımanının daha da kötüleşeceğinden korktuğunu söyledi.

Ben Wallace, "Gerçek bu ve korkarım durum daha da kötüleşecek. Rus doktrini giderek daha da sertleşecek." dedi.

Şehirlerin çoğunu birkaç saat içinde alacağından emin olan Rus ordusunun, planlarının önemli ölçüde gerisinde olduğunu kaydeden Wallace, "Bugün Rus kuvvetlerinin 1,4 milyon kişinin yaşadığı Harkiv'de, potansiyel olarak şehrin ortasında bazı görüntülerini gördük ancak şehri ellerinde tutmuyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Wallace ayrıca Kiev'e yaklaşan bir Rus konvoyunun da çeşitli nedenlerle muhtemelen durduğunu ifade etti.

"Rus yetkililer, yaptırımlardan zarar göremeyecekleri konusunda netler"

Wallace, Batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımların Rusya'ya etkisi sorulduğunda, Rus ekonomisinin bunlardan önemli ölçüde etkileneceğini belirterek, "Umursuyor mu? Açıkçası o (Putin) yaptırımları umursamıyor." ifadesini kullandı.

Rus yetkililerle daha önce yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunan Wallace, "Rus halkının benimkinden (İngiliz halkı) veya Avrupalılardan daha fazla acı çekebileceği ancak yaptırımlardan zarar göremeyecekleri konusunda netler." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti
Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor
CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

Benzer haberler

Rus rublesinde değer kaybı durmuyor

Rus rublesinde değer kaybı durmuyor

AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar

Kremlin: Heyetimiz müzakere için Ukrayna tarafını bu akşam bekleyecek

Airbus, Rusya'ya yedek parça tedariğini durdurdu

Airbus, Rusya'ya yedek parça tedariğini durdurdu
Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor

Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor

Belçika Kiev'deki büyükelçiliğini kapattı

Belçika Kiev'deki büyükelçiliğini kapattı