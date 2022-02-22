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Dünya

İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya acil uluslararası yaptırım paketi uygulayacaklarını belirterek, bu yaptırımların, "Rusya'nın savaş makinesini destekleyen ekonomik çıkarlarına" darbe indireceğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 22.02.2022
İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak

İngiltere

Johnson, Ukrayna'daki son durum ve yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtın ele alındığı Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı topyekun işgal etmeye kararlı olduğunu söyleyen Johnson, "Korkarım ki tüm kanıtlar, Putin'in gerçekten de Ukrayna'yı tam anlamıyla işgal etmeye, bağımsız, egemen bir Avrupa ülkesini boyun eğdirmeye kararlı olduğu yönünde. Kesinlikle net olalım. Bu kesinlikle felaket olacak." dedi.

Johnson, İngiltere'nin, Putin'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'e topyekun işgal gerçekleştirmesi durumunda "Putin'in başarısız olmasını" sağlamak için çalışacağının altını çizdi.

Putin'in asker göndererek Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini aktaran Johnson, "Acil bir uluslararası yaptırım paketi oluşturacağız. Bu, bir yaptırım paketinin ilki çünkü Rusya'nın daha fazla irrasyonel davranışı olacağına inanıyoruz." dedi.

İngiltere'nin yaptırımlarının, Rusya'nın savaş makinesini destekleyen ekonomik çıkarlarına darbe indireceğini dile getiren Johnson, "(Yaptırımlar) Rusya'yı çok sert vuracak ve bir işgal durumunda yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.

"İngiltere Rus petrol ve doğal gazından uzaklaşmalı"

İngiltere Başbakanı, Rusya 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak ettiğinde Avrupa ve NATO müttefiklerinin "yeterince sert" olmadığını ve enerji piyasasındaki mevcut istikrarsızlığın, "bu başarısızlığın bir sonucu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Rus petrol ve gazından uzaklaşmanın İngiltere'nin enerji güvenliğine yardımcı olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İngiltere'de Rus gazına bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltabildik. Gaz tedarikimizin yalnızca yüzde 3'ü şu anda Rusya'dan geliyor. Ne kadar hızlı kendi enerjimiz konusunda bağımsız olursak, o kadar müreffeh olacağız. Aynı zamanda tabii ki enerji fiyatlarımız daha sürdürülebilir olacak ve bu da Birleşik Krallık tüketicisine fayda sağlayacak."

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara ilişkin bugün parlamentoda detaylı açıklama yapması bekleniyor.


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