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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor

İngiltere'de, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesiyle 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzeler yeniden açılacak, restoranlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, futbol maçları seyircili oynanacak.

Bilal Acar   | 10.05.2021
İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı basın toplantısında, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasının üçüncü aşamasına 17 Mayıs'tan sonra geçileceğini açıkladı.

Buna göre, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest olacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanlarının açılacağı üçüncü aşamada, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek, spor müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribünlerde yerlerini alabilecek.

Restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek.

Orta öğretimde öğrencilerin sınıf ortamında maske takma zorunluluğuna son verilecek, üniversite öğrencileri haftada 2 kez test olmaları şartıyla yüz yüze derslere katılabilecek.

Tribünler yeniden seyirciye kavuşacak

17 Mayıs'ta başlayacak 3. aşamada, futbol müsabakalarında 10 bine kadar taraftar tribündeki yerini alabilecek, daha düşük kapasiteli açık hava spor müsabakalarında bu sayı 4 binle, kapalı spor salonlarında ise 1000'le sınırlı kalacak.

4 aşamalı yol haritası

Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak, 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

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İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor
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