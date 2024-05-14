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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, Gazze'ye giden yardım konvoylarına saldırıların "dehşet verici" olduğunu bildirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "İsrail, saldırganlardan hesap sormalı ve yardımların girişine izin vermek için daha fazlasını yapmalıdır. Endişelerimi İsrail hükümetine ileteceğim." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
İngiltere, Gazze'ye giden yardım konvoylarına saldırıların "dehşet verici" olduğunu bildirdi

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Gazze Şeridi'ne giden insani yardım tırlarına yönelik saldırılarının "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

Cameron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Aşırılık yanlılarının Gazze'ye giden yardım konvoylarına yönelik saldırıları dehşet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkının kıtlık riski altında ve çaresizce gıda tedarikine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Cameron, "İsrail, saldırganlardan hesap sormalı ve yardımların girişine izin vermek için daha fazlasını yapmalıdır. Endişelerimi İsrail hükümetine ileteceğim." ifadesini kullandı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler de işgal altındaki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarına yönelik saldırısının "dehşet verici" olduğunu kaydetmişti.

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