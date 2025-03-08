Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,186.20
BTC/USDT
86,550.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Arap Birliği'nin Gazze planını memnuniyetle karşıladı

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası için kabul ettiği planı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Arap Birliği'nin Gazze planını memnuniyetle karşıladı

Londra

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, Arap Birliği'nin Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Planın, Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol haritası sunduğu vurgulanan açıklamada, "(Plan) uygulanabilirse, Gazze'deki Filistinlilerin kötü yaşam koşulları için sürdürülebilir bir iyileşme vaat ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, planın hem İsrail hem de Filistinliler için kabul edilebilir olmasının yanı sıra, iki tarafa kalıcı barış sağlamaya yönelik güçlü bir siyasi ve güvenlik çerçevesine dayandığı vurgulandı.

Açıklamada, Arap ülkelerinin Gazze'yi yeniden inşa etmek için geliştirdiği ortak girişimi takdir ettiklerini belirten dört Avrupalı bakan, "Güvenlik ve yönetim de dahil olmak üzere tüm sorunları birlikte ele almak için Arap, Filistin ve İsraillilerle birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, ev sahibi ülke, Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler de kabul etmişti.

Mısır'ın söz konusu planının basına yansıyan detaylarına göre, Gazze'nin yeniden imarı için 53 milyar dolar gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

Hamas: Arabuluculuk çabaları sürüyor, ikinci aşama müzakereleri için olumlu gelişmeler var

Hamas: Arabuluculuk çabaları sürüyor, ikinci aşama müzakereleri için olumlu gelişmeler var

Londra'da bir gösterici Filistin bayrağıyla Big Ben'e tırmandı

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Arap Birliği'nin Gazze planını memnuniyetle karşıladı

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü
Dünya kadınları 8 Mart'ı kutlarken, Gazze'dekiler "hayatta kalma savaşı" veriyor

Dünya kadınları 8 Mart'ı kutlarken, Gazze'dekiler "hayatta kalma savaşı" veriyor
DİTİB Paris 4. Geleneksel İftar Programını düzenledi

DİTİB Paris 4. Geleneksel İftar Programını düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet