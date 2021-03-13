Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere, Çin'in Hong Kong'da seçim sistemini değiştirmesine tepki gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Hong Kong'da seçim sisteminin değiştirilmesinin Çin-İngiliz Ortak Bildirgesi'nin ihlali anlamına geldiğini belirterek Çin'e Hong Kong'daki temel hak ve özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulundu.

Bilal Acar   | 13.03.2021
İngiltere, Çin'in Hong Kong'da seçim sistemini değiştirmesine tepki gösterdi

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etmesini değerlendirdi.

Kararın Çin'in politikalarını eleştiren tüm sesleri bastırmak için "tasarlanmış bir projenin" parçası olduğuna dikkati çeken Raab, Çin'in, kararlarıyla iki ülke arasındaki ortak deklarasyonu 9 ayda 3 defa ihlal ettiğini belirtti.

Raab, "Birleşik Krallık, Hong Kong halkının arkasında durmaya devam edecek. Çin, yasal yükümlülüklerine uygun hareket etmeli ve Hong Kong'daki temel hak ve özgürlüklere saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Çinli yetkililer, Hong Kong'daki seçim sisteminin de yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda "vatansever" Hong Konglunun iş başına gelmesinin beklendiğini dile getirmişti.

Seçim sistemindeki reformun, Çin hükümetinin bölgede son 2 yılda attığı adımların en önemlisi olduğu belirtilmişti.

Bu reform, Temmuz 2020'de bölgede yürürlüğe giren ulusal güvenlik kanununa tepki gösteren muhaliflerin, seçimlerde daha güçlü şekilde öne çıkmasına karşı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor
Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi
Saraybosna'da ticari işletmeler hafta sonu kapalı kalacak
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak
'Koronavirüs savaşçısı' hemşireler tedbirlere daha fazla uyulmasını istiyor

Benzer haberler

İngiltere, Çin'in Hong Kong'da seçim sistemini değiştirmesine tepki gösterdi

İngiltere, Çin'in Hong Kong'da seçim sistemini değiştirmesine tepki gösterdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: İran ile Avrupalılar ve diğer ülkeler üzerinden iletişimimiz var

Çin, Long March 7A'yı ikinci denemede uzaya fırlatmayı başardı

AB, Hong Kong'da seçim sisteminin değiştirilmesine tepki gösterdi

AB, Hong Kong'da seçim sisteminin değiştirilmesine tepki gösterdi
Beyaz Saray: Çin ile müzakerelerimizde Uygur Müslümanları başlıklardan biri olacak

Beyaz Saray: Çin ile müzakerelerimizde Uygur Müslümanları başlıklardan biri olacak

Vekalet savaşları ve büyük güç siyaseti Afganistan'da barışı imkansız kılıyor

Vekalet savaşları ve büyük güç siyaseti Afganistan'da barışı imkansız kılıyor