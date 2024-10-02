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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Brüksel'e ilk ziyaretinde AB ile "istikrarlı ve olumlu gündem" mesajı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brüksel'e ilk ziyaretinde Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri istikrarlı bir zemine oturtma ve olumlu gündeme odaklanma mesajlarını verdi.

Selen Valente Rasquinho, Ata Ufuk Şeker  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Brüksel'e ilk ziyaretinde AB ile "istikrarlı ve olumlu gündem" mesajı

Brüksel

Starmer, 14 Temmuz'da göreve gelmesinin ardından düzenlediği ilk Brüksel ziyaretinde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le birlikte basına açıklamalarda bulundu.

İngiliz halkının en yakın komşularla pragmatik ve makul ilişkilere geri dönülmesini istediğini belirten Starmer, bunun ekonomik büyümeyi artıracağını, güvenliği güçlendireceğini, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi ortak zorlukların aşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Starmer, görüşmelerde Orta Doğu'daki kriz gibi daha geniş kapsamlı konuları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele alacaklarını söyledi.

Tehlikeli zamanlarda istikrarı korumak ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaları gerektiğini vurgulayan Starmer, bu nedenle AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüşeceğini anlattı.

Starmer, "Bu ilişkiyi, hepimizin görmek istediğini düşündüğüm istikrarlı ve olumlu bir zemine oturtmaya kararlıyız." dedi.

Von der Leyen de İngiltere ve AB'nin küresel konular, iklim değişikliğiyle mücadele, küresel ısınma, karbondan arınma, döngüsel ekonomi ve doğanın korunması gibi konularda benzer değerleri paylaştığını, bunun ikili ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunu dile getirdi.

Brexit Ayrılık Anlaşması, Windsor Çerçevesi ile Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın uygulanmasına odaklanacaklarını, işbirliği imkanlarını artırmayı değerlendireceklerini kaydeden von der Leyen, "Görüşecek çok konumuz var. Sizinle çalışmaya ve ilişkileri güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

İkili ayrıca, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarını kınadıkları ve Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.

Starmer, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "(Uluslararası) Zorluklarla ancak kolektif ağırlığımızı koyarak başa çıkabiliriz. Bu yüzden Brexit yıllarını geride bırakıp AB ile daha pragmatik ve olgun bir ilişki kurmaya kararlıyım." ifadesini kullanmıştı.

İlişkilere "yeni bir başlangıç yapma" isteğini birçok kez dile getiren Starmer, bunun Brexit'i tersine çevirmek olmadığının da altını çizmişti.

Starmer'ın gündeminde, AB ile savunma, düzensiz göçmen sorunuyla mücadele ve ticaret konularında işbirliği yer alıyor.

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