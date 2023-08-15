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Dünya

İngiltere Başbakanı, sığınmacıların gemilere taşınması planında kararlı olduklarını söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki otellerde tutulan düzensiz göçmenlerin barınak gemilere taşınması işleminde kararlı olduklarını söyledi.

Behlül Çetinkaya  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
İngiltere Başbakanı, sığınmacıların gemilere taşınması planında kararlı olduklarını söyledi

Londra

Sunak, Buckinghamshire bölgesindeki bir hastanede düzenlenen programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Sunak, Bibby Stockholm gemisinin bir tür akciğer hastalığına yol açan lejyonella bakterisinin bulunması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak, sığınmacıların güvenliği ve sağlığı için tüm testlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Gemi seçeneğinin otellere göre daha az maliyetli olduğunu belirten Sunak, "Ülkenin her yerinde otellerdeki yasa dışı göçmenlerin barınması için İngiliz vergi mükelleflerinin cebinden günlük 5-6 milyon sterlin çıkıyor." dedi.

Sunak, otellerde kalan sığınmacıların yerel halk üzerinde de baskıya sebep olduğunu dile getirerek, "Alternatifler bulmalıyız ve barınak gemisi de bunlardan biri. Bu yüzden bunda kararlıyız." diye konuştu.

İngiltere, otellerde tutulan düzensiz göçmenleri ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için alternatif noktalara taşıma kararı doğrultusunda 7 Ağustos'ta Bibby Stockholm gemisine nakillere başlamıştı.

İngiltere'nin ilk etapta 39 göçmenin getirildiği gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş grubu 500 erkek göçmeni taşıma planı, gemide lejyonella bakterisi bulunmasıyla sekteye uğramıştı.

Demirlediği limanda ilk göçmenleri 3 hafta sonra ağırlamaya başlayan Bibby Stockholm, sığınmacıların gelişinden 4 gün sonra boşaltılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, tekrar otellere taşınan sığınmacılarda şu ana kadar bakterinin sebep olduğu lejyoner hastalığı semptomları görülmediğini açıklamıştı.

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