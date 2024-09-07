İngiltere: Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden "derin endişe" duyuyoruz
İngiltere, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümünden "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.
Ankara
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi hakkında AA'ya açıklama yaptı.
- İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki saldırısında bir Türk aktivist hayatını kaybetti
- Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Eygi'yi arkadaşları anlattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya barbarca müdahalesini lanetliyorum
- ABD, İsrail'e Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı yaptı
- Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz
- ABD'den, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin açıklama: İvedi şekilde bilgi topluyoruz
- Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde
- Beyaz Saray: Ayşenur Ezgi Eygi'nin trajik ölümünden derin şekilde rahatsızlık duyuyoruz
- BM, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin ölümünün kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını istedi
- ABD'de çift dal yapan Eygi, kendini Filistin'e desteğe adadı
- İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesi, ABD'den bağımsız soruşturma talep etti
- Türk aktivist Eygi'nin, İsrailli keskin nişancının kurşunuyla öldürüldüğü otopsi raporuyla kanıtlandı
Sözcü, "Ezgi Eygi'nin ölümünden derin endişe duyuyoruz. Onun ölümü, Batı Şeria'da haftalardır devam eden ve giderek artan ölümcül şiddet olaylarının ardından gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Sivillerin korunmasının "zorunlu" olduğunu vurgulayan Sözcü, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırmayı sürdürdüklerini kaydetti.
İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.
Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.
Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.
2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.