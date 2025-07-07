Belçika'da Filistin için 5 günlük açlık grevi başlatıldı
Belçika'da bir grup aktivist, ülkelerinin İsrail ile bütün ilişkileri kesmesi talebiyle Filistin için 5 gün sürecek açlık grevi başlattı.
İstanbul
Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Gent kentinde bir grup aktivist, Filistin için açlık grevi yapıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açlık grevinin organizatörlerinden "Aziz Michael Hareketi"nden Rahip Lode Vandeputte, İsrail Gazze'de soykırım yapmayı sürdürürken sessiz kalınmaması gerektiğini ve buna karşı harekete geçmenin "ahlaki zorunluluk" olduğunu belirtti.
Belçika hükümetinin İsrail ile askeri, diplomatik ve ekonomik bağlarını koparmasını talep eden aktivistler, 5 gün boyunca sadece şekerli su, kahve veya çay içecek.
Aktivistler, bu grevin diğer Avrupa şehirlerinde benzer gösteriler düzenlenmesi için ilham olmasını umuyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi'nde de 16 Haziran'da 5 günlüğüne "Filistin'e adalet için" açlık grevi başlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.