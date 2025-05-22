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Dünya

İngiliz Milletvekili Thornberry, ülkesinin Filistin devletini tanımasının tam zamanı olduğunu söyledi

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Milletvekili Emily Thornberry, ülkesinin Filistin devletini tanımasının tam zamanı olduğunu belirtti.

Zuhal Demirci  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
İngiliz Milletvekili Thornberry, ülkesinin Filistin devletini tanımasının tam zamanı olduğunu söyledi

Londra

Channel 4 kanalında programa katılan Thornberry, ülkesinin Filistin politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Thornberry, "Sizce İngiltere önümüzdeki ay Filistin devletini tanımalı mı ve tanıyacak mı?" sorusuna, "Bence artık zamanı geldi. Filistin devletini tanımamızın gerçekten tam zamanı." yanıtını verdi.

Filistin'le ilgili gelecek ay Suudi Arabistan ve Fransa'nın ortak başkanlığında yapılması planlanan uluslararası konferansa İngiltere'nin de katılacağını bildiren Thornberry, şunları söyledi:

"Bence bu Fransızlarla birlikte yapmamız gereken şey. İkimiz de 100 yıl önce bugün gördüğümüz şekliyle Orta Doğu'nun sınırlarını belirleyen Sykes-Picot Anlaşması'nı imzaladık. Dolayısıyla bugünkü Orta Doğu'nun kurucu belgesinde yer alan iki ülkenin Filistin'i tanıması güçlü adım olacaktır. Tek başına yeterli değil ama bence bu başlangıç olur. Filistin'i tanırız ve ardından pek çok uluslararası müttefikimizle çalışarak barış planı hazırlarız ve İsraillilere, Amerikalılarla birlikte şunu söyleriz: İleriye giden yol budur, başka yol yok. Uluslararası toplum bunu söylüyor."

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