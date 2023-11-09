İngiliz milletvekili Shah: Gazze'de enkazdan çıkarılan çocuklar 'Mezarlığa mı götürülüyorum?' dememeli
İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Naz Shah, İsrail'in saldırısında enkazdan çıkarılan çocuğun, mezarlığa götürülüp götürülmediğini sorduğu görüntüleri izlediğini belirterek, "O yaştaki çocuklar oyun parkına gidip gitmediklerini sormalı." dedi.
Londra
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, İngiliz parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakan Mitchell'e soru sormak için söz alan ana muhalefet partisi milletvekili Shah, konuşmasının başında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." ifadesini hatırlattı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 4 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ve her gün yürek parçalayan görüntüleri izlediklerini dile getiren Shah, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Enkazdan çıkarılan küçük bir kız çocuğunun amcasına ölüp ölmediğini ve kendisini mezarlığa götürüp götürmediğini sorduğu görüntüleri izledim. Bir başka görüntüde ise yıkılan bir binanın altında kalan ve henüz 5 yaşında olan bir kız çocuğunun ölüme hazırlanırken son duasını ettiği görülüyordu. O yaştaki çocuklar mezarlığa gidip gitmediklerini değil, oyun parkına gidip gitmediklerini, dondurma alıp almadıklarını ya da her zamanki şeyleri yapıp yapmadıklarını sormalı, mezarlığa gidip ölüme hazırlanmamalı."
"İngiltere, akan kanı durdurmak için çabalarını ne zaman arttıracak?"
Shah, dün Şifa Hastanesi önündeki çocukların, dünyaya "yaşamalarına izin vermeleri" çağrısında bulunmak için basın toplantısı yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Sayın Bakan (Mitchell), İngiltere, akan kanı durdurmak ve Filistinli çocukların sadece yaşama hakkına sahip olmalarını sağlamak için çabalarını ne zaman arttıracak?" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.