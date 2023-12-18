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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz Kardinal, İsrail'in Gazze'deki Katolik kilisesi saldırısını "soğukkanlı cinayet" olarak niteledi

Katolik Kilisesi Kardinali ve Westminster Başpiskoposu Vincent Nichols, İsrail güçlerinin Gazze'deki Katolik kilisesinde iki kişiyi öldürmesine ilişkin, "Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet." ifadesini kullandı.

Behlül Çetinkaya  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
İngiliz Kardinal, İsrail'in Gazze'deki Katolik kilisesi saldırısını "soğukkanlı cinayet" olarak niteledi

Londra

Nichols, Sky News'te katıldığı programda iki kadının öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne yönelik İsrail saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kudüs Kardinali kabul edilen Kudüs Latin Patriği'nden aldıkları bilgileri aktaran Nichols, "Tüm bu alan bir ibadethane alanı ve buradan roket ateşleyenlerin (Hamas üyesi) olduğunu bir saniye bile düşünmedim. Oradaki grup, ekim ayından beri yüzlerce insana yardım ediyor. Rahibeler yemek yapıp insanlara dağıtıyor." dedi.

Nichols, saldırıda su deposu ve güneş enerjisi sisteminin de vurulduğunu belirterek, "Yaşanamaz hale geldi. Oradaki durum çok vahim." değerlendirmesinde bulundu.

Papa Franciscus'un saldırıyla ilgili "terör" ifadesini kullandığı hatırlatılan Nichols, "Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet. Yapabileceğim açıklama bu olur. Beni şaşırtan ise bu saldırının İsrail'in kendini savunma hakkına hiçbir faydasının olmaması." diye konuştu.

"İsrail'in başarmaya çalıştığını söylediği şeyleri geriye götürdüğünü düşünüyorum"

Nichols, "Açıkça savunmasız ve masum insanların öldürülmesinin İsrail'in başarmaya çalıştığını söylediği şeyleri geriye götürdüğünü düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Bölgeden aldığı güvenilir bilgilere göre bazı İsrail askerlerinde disiplinin kaybolduğunu söyleyen Nichols, "Bu da kendisini rastgele öldürmelerde gösterebilir. Umarım bunu yapanlardan hesap sorulur çünkü düzenli bir ordu bunun hesabını sorar." dedi.

Nichols, Papa'nın "terör" ifadelerinin yeniden hatırlatılması üzerine, "Bu, bir devlet ordusu. Bu nedenle soğukkanlı cinayet demeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediği ifadelerine de yanıt veren Nichols, "Gazze'deki insanlar ve Kudüs Başpiskoposu yalan söylemez." dedi.

Nichols, "IDF'ye inanmıyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, inanmıyorum." sözleriyle yanıt verdi.

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