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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak çekildi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde yer alan Beyt Lahya kentine bağlı Meşru Beyt Lahya bölgesinden, ardında enkaz bırakarak geri çekildi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran, Mustafa M. M. Haboush  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
İsrail güçleri, Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak çekildi Fotoğraf: Abdulqader Sabbah/AA

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesinin de bulunduğu bölgedeki evler, binalar, altyapı, okullar, sağlık merkezleri ve idari kurumlardan geride büyük bir yıkım kaldı.

Beyt Lahya kentinin güney doğusundaki bölgede, son 3 gündür internet ve iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi.

Öte yandan, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Gazze ve Deyr el-Belah kentlerinde Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin bu bölgelere hava saldırılarını da sürdürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası soruşturma çağrısı yapmıştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesine 12 Aralık'ta baskın düzenlemişti.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneden çekilirken geriye bir "insani felaket" bıraktığını belirtmişti.

Berş, "İsrail güçleri, aşırı soğuk havada yaralıları kasıtlı şekilde hastaneden zorla çıkardı ve sağlık personeline saldırdı." ifadesini kullanmıştı.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait iş makinelerinin, Kemal Advan Hastanesi avlusunda bulunan çadırları içindeki sivillerle birlikte ezdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesinde onlarca kişiyi öldürdüğü yönündeki haberlerle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

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