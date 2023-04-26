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Dünya

İngiliz hükümeti Sudan'dan tahliyelerin yavaş yapıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, hükümetin Sudan'dan tahliyelerde yavaş olduğu eleştirilerine dair, diğer ülkelere göre İngiltere'nin Sudan'da daha fazla vatandaşı bulunduğunu, tahliyeleri "rekabet" olarak göstermenin doğru olmadığını belirtti.

Zuhal Demirci  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
İngiliz hükümeti Sudan'dan tahliyelerin yavaş yapıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Londra

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Sky News'te katıldığı programda hükümetin, Sudan'da mahsur kalan İngiliz vatandaşlarını yüzüstü bıraktığı ve tahliyelerin yavaş yapıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Braverman, İngiliz hükümetinin Sudan'daki krize verdiği tepkiyi savunarak bölgedeki durumu haftalardır yakından izlediklerini bildirdi.

Tahliyelere ilişkin, İngiltere'nin Sudan'da diğer ülkelere kıyasla daha fazla vatandaşı olduğunu savunan Braverman, tahliyeleri ülkeler arasında "bir tür rekabet" olarak göstermenin doğru olmadığını söyledi.

Bakan Braverman, gece boyunca 200 ila 300 İngiliz vatandaşının tahliye edildiğini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin tahliye çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Alman vatandaşlarını asla Sudan'da kendi hallerine bırakmayacaklarını, diğer ülkelerin aksine Berlin'in ilk tahliyesinin tüm vatandaşları kapsadığını söylemişti.

İngiltere'nin başlangıçta sadece diplomatları tahliye etmesine tepki gösterilmişti

İngiltere, 23 Nisan'da Sudan'daki diplomatları ve ailelerini tahliye etmiş ancak ülkedeki İngiliz vatandaşı siviller kendilerine tahliyeyle ilgili bilgi gelmediğini belirterek duruma tepki göstermişti.

Birçok ülke, vatandaşını tahliye ederken İngiltere'nin vatandaşlarına "Evden çıkmayın, haber bekleyin" uyarısı yaptığını aktaran İngiliz vatandaşları, başka ülkelerin sağladığı tahliye imkanlarını da bu nedenle geri çevirdiklerini ifade etmişti.

Javid Abdelmoneim isimli doktor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babasının Sudan'da bulunduğunu ve hem Mısır'a hem de Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan şehrine gitme şansını hükümetten yapılan "evden çıkmayın, bizden haber bekleyin" açıklamaları nedeniyle kaybettiğini vurgulamıştı.

Diplomatların giderken hiçbir vatandaşa tahliyeyle ilgili açıklama yapmadığını vurgulayan Abdelmoneim, "Babamın Sudan'ı güvenli şekilde terk etmesi için şansı tükeniyor. Son iki aile bugün tahliyelerini planlıyor. İnternet çöktü, uluslararası aramalar yapılamıyor, yerel hatlar düzensiz. Babamın onlarla ayrıldığını öğrenmemizin hiçbir imkanı yok. Bunların hepsi önlenebilirdi." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere, çatışmaların 10. gününde ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi

İngiliz pasaportu taşıyan yaklaşık 4 bin kişinin Sudan'da bulunduğu tahmin edilirken, İngiltere, dün çatışmaların 10'uncu gününde ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirmişti.

Çocuklu aileler ile hasta ve yaşlılara öncelik verilen ilk tahliye uçağı Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Wadi Saeedna hava üssünden kalkmıştı.

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