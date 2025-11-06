Dolar
Dünya, Sudan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, HDK'yi yok etmek için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) yok etmek için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Ahmed Satti  | 06.11.2025
Sudan

Egemenlik Konseyinin açıklamasına göre Burhan, komuta toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Sudan'a karşı yürütülen, kibirden beslenen devletlerin desteklediği kampanya kırılacak ve mücadelede Sudan halkı zafere ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Başta Faşir, Cuneyna ve Cezira bölgelerinde "işkenceye uğrayarak öldürülenlerin" hesabını soracaklarını vurgulayan Burhan, halkın ordunun yanında duruşunu ve verdiği desteği takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Sudan halkı adına savaşanların yenilmeyeceğini belirten Burhan, "İsyancı milisleri (HDK) püskürtme, Sudan devletinin sınırlarını güvence altına alma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Milisleri yok etmek ve onlara karşı yakın zamanda zafer kazanmak için güç, azim ve kararlılıkla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

