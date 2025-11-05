Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Dünya, Sudan

DSÖ, Sudan'ın bazı bölgelerinde doğrulanan kıtlığın yayılma riski konusunda uyardı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan'da Faşir ve Kadugli kentinde kıtlığın doğrulandığını hatırlatarak, bunun ülkenin diğer bölgelerine ve Güney Sudan'a yayılma riskine karşı uyarıda bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki kıtlığa ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) son raporlarının, Sudan, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 50 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu ve bugün ailelerini nasıl besleyecekleri konusunda endişe duyduğunu gösterdiğini kaydeden Ghebreyesus, uzun süren çatışmalar, zorla yerinden edilmeler, ekonomik istikrarsızlık ve iklim değişikliğinin, endişe verici düzeyde gıda güvensizliğine yol açtığını belirtti.

Ghebreyesus, "(Faşir ve Kadugli) Sudan'ın bazı bölgelerinde kıtlık doğrulandı ve kıtlığın ülkenin diğer bölgelerini ve Güney Sudan'ı da etkileme riski var. Kıtlık, zaten çok geç kaldığımız ve insanların yetersiz beslenmenin etkilerinden ölmeye başladığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'a yönelik gıda yardımının büyük ölçekte artırılması çağrısında bulunan Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi bakıma ihtiyaç duyan herkese, ortaklarının da desteğiyle ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Kaybedecek zaman yok ancak insani yardım erişimi olmadan yapabileceklerimiz sınırlı." ifadesini kullandı.


